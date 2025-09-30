Неожиданный фактор может замедлить биологическое старение организма

Найден простой путь к долголетию. Глубокие и устойчивые социальные связи на протяжении всей жизни оказались мощным фактором, замедляющим биологическое старение организма. К такому выводу пришли учёные из Корнелльского университета, проанализировав данные исследования с участием более 2100 человек.

Согласно статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity — Health, тёплое общение с родителями в детстве, вовлечённость в жизнь местного сообщества, религиозные практики и постоянная эмоциональная поддержка друзей и семьи в зрелом возрасте в совокупности создают «кумулятивное социальное преимущество». Это напрямую влияет на ключевые маркеры старения.

Авторы использовали современные биомаркеры, так называемые «эпигенетические часы», которые считаются одними из лучших предсказателей риска заболеваний и продолжительности жизни. У участников с высоким «социальным преимуществом» эти молекулярные часы показывали более молодой биологический возраст по сравнению с их фактическим.

Кроме того, у таких людей был обнаружен сниженный уровень интерлейкина-6 — провоспалительной молекулы, связанной с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенерации.

Представьте себе социальные связи как пенсионный счёт. Чем раньше начнёте инвестировать и чем последовательнее будете вкладывать средства, тем выше будет ваша прибыль. Наше исследование показывает, что эта прибыль не только эмоциональная, но и биологическая. Люди с более крепкими и устойчивыми социальными связями буквально стареют медленнее на клеточном уровне.

