Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Неожиданный фактор может замедлить биологическое старение организма

Неожиданный фактор может замедлить биологическое старение организма
Найден простой путь к долголетию
Аудио-версия:
Комментарии

Найден простой путь к долголетию. Глубокие и устойчивые социальные связи на протяжении всей жизни оказались мощным фактором, замедляющим биологическое старение организма. К такому выводу пришли учёные из Корнелльского университета, проанализировав данные исследования с участием более 2100 человек.

Согласно статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity — Health, тёплое общение с родителями в детстве, вовлечённость в жизнь местного сообщества, религиозные практики и постоянная эмоциональная поддержка друзей и семьи в зрелом возрасте в совокупности создают «кумулятивное социальное преимущество». Это напрямую влияет на ключевые маркеры старения.

Авторы использовали современные биомаркеры, так называемые «эпигенетические часы», которые считаются одними из лучших предсказателей риска заболеваний и продолжительности жизни. У участников с высоким «социальным преимуществом» эти молекулярные часы показывали более молодой биологический возраст по сравнению с их фактическим.

Кроме того, у таких людей был обнаружен сниженный уровень интерлейкина-6 — провоспалительной молекулы, связанной с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенерации.

Представьте себе социальные связи как пенсионный счёт. Чем раньше начнёте инвестировать и чем последовательнее будете вкладывать средства, тем выше будет ваша прибыль. Наше исследование показывает, что эта прибыль не только эмоциональная, но и биологическая. Люди с более крепкими и устойчивыми социальными связями буквально стареют медленнее на клеточном уровне.
Читайте также:
Учёные выявили ключевое изменение погоды, которое заставляет людей стареть быстрее

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android