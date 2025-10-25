Скидки
Природное соединение может снизить повреждение мозга при инсульте

Соединение может снизить повреждение мозга
Об открытии заявили венгерские учёные. Они обнаружили, что природное соединение ДМТ (диметилтриптамин), содержащееся во многих растениях и животных, может существенно снизить повреждение головного мозга, вызванное инсультом. ДМТ действует комплексно: защищает гематоэнцефалический барьер и подавляет воспалительные процессы в мозге.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, продемонстрировало эффективность соединения как в лабораторных условиях на клеточных культурах, так и в экспериментах на животных. У крыс, перенёсших инсульт, лечение ДМТ привело к значительному уменьшению объёма инфаркта и отёка мозга.

Ключевым механизмом действия соединения является восстановление целостности и функции гематоэнцефалического барьера — естественного защитного слоя мозга. Кроме того, оно подавляет выработку воспалительных молекул и снижает активность иммунных клеток мозга, что в совокупности ограничивает масштабы повреждения.

Сейчас ДМТ уже проходит клинические испытания для оценки его потенциала в восстановлении функций мозга после инсульта у людей.

