Вкусный антистресс: диетолог предложила полезную альтернативу сладким перекусам

Полезная альтернатива сладким перекусам
Заедание стресса сладостями не только не помогает успокоиться, но и усугубляет тревожность, создавая порочный круг. Об этом предупредила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Специалист пояснила, что простые углеводы из шоколадных батончиков или печенья дают лишь кратковременное облегчение. Уже через час уровень сахара в крови резко падает, что провоцирует новый выброс гормонов стресса, и тревожность возвращается.

Выходом из этой ситуации могут стать функциональные продукты с высоким содержанием белка и пищевых волокон.

Белок — ключевой игрок в стабилизации настроения. Он замедляет усвоение углеводов, предотвращая резкие скачки сахара, и обеспечивает длительное чувство сытости.

Эксперт советует заменить обычные сладости на их полезные аналоги: батончики без сахара, обогащённое печенье, шоколад или даже мороженое. Такой осознанный выбор позволяет удовлетворить потребность в сладком, одновременно обеспечивая нервную систему необходимыми питательными веществами.

