Скейтбордист спустился с рампы высотой в 22-этажное здание и попал в Книгу Гиннесса

Сандро Диас
Аудио-версия:
Комментарии

Скорость экстремала достигла 103,8 км/ч. Бразильский скейтбордист Сандро Диас попал в Книгу рекордов Гиннеса, спустившись с гигантской рампы высотой в 22-этажное здание.

Чтобы спортсмен смог установить рекорд, инженеры создали конструкцию, которую приставили к зданию Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) в городе Порту-Алегри. Диас успешно проехал более 70 м.

Сандро стал обладателем сразу двух рекордов Книги Гиннесса. Он получил титул первого в мире скейтбордиста, спустившегося с настолько высокой рампы, а также звание единственного экстремала, который смог развить на скейте такую скорость.

