Нутрициолог назвал самую бесполезную кашу для завтрака

Традиционный завтрак в виде каши может быть как полезным, так и практически бесполезным — всё зависит от выбора крупы. Нутрициолог Дмитрий Куликов развеял миф о пользе самых популярных и удобных вариантов.

Самыми бесполезными, по словам эксперта, являются каши быстрого приготовления, которые достаточно залить кипятком. Технология их производства уничтожает практически все полезные вещества.

Ещё одним нежелательным выбором для взрослых, по мнению специалиста, является манная каша. В ней содержится много глютена, но минимум витаминов, микроэлементов и белка. Кроме того, она может мешать усвоению витамина D.

Эксперт также дал совет по выбору овсянки: в составе должны быть только хлопья без добавок, а на упаковке стоит обращать внимание на срок годности — в картонной коробке он не должен превышать 4 месяцев.

«Если потребитель выбирает «Геркулес» с высокой продолжительностью варки — такая каша станет отличным источником витаминов группы В и Е, пищевых волокон», — отметил Куликов.

Такой продукт содержит бета-глюкан, улучшающий работу кишечника, и пентозаны, которые обволакивают желудок.

