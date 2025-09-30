Эд Ширан рассказал о своём опыте похудения на 20 кг

Певец признался, что решил сесть на диету из-за того, что перестал нравиться себе в зеркале.

К тому же Эд захотел поставить эксперимент и проверить, сможет ли он похудеть и накачаться так, чтобы стать счастливым обладателем шести кубиков пресса.

На самом деле у меня никогда в жизни не было шести кубиков (пресса), поэтому я подумал и решил попробовать это сделать. Я похудел, но по-прежнему срываюсь иногда. Например, периодически могу выпить пару кружек пива. При этом я всё равно нахожусь в своей лучшей форме, — поделился певец.

