55-летняя Наоми Кэмпбелл произвела фурор на Неделе моды в Милане

Модель посетила показ. Наоми Кэмпбелл стала гостьей мероприятия бренда Dolce&Gabbana, которое состоялось в рамках Недели моды в Милане.

Чёрная пантера выбрала для выхода в свет образ с топом из полупрозрачного кружева и брючного костюма. Наоми дополнила лук туфлями на высоком каблуке и тёмными очками.

Наоми Кэмпбелл Фото: Jacopo Raule/Getty Images

«Показ ещё не начался, но главный образ мы уже увидели», «Годы идут, а она остаётся иконой стиля», «Красотка», — пишут пользователи Сети под фото с 55-летней Кэмпбелл.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.