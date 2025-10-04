Скидки
Главная Lifestyle Новости

55-летняя Наоми Кэмпбелл произвела фурор на Неделе моды в Милане

Наоми Кэмпбелл
Комментарии

Модель посетила показ. Наоми Кэмпбелл стала гостьей мероприятия бренда Dolce&Gabbana, которое состоялось в рамках Недели моды в Милане.

Чёрная пантера выбрала для выхода в свет образ с топом из полупрозрачного кружева и брючного костюма. Наоми дополнила лук туфлями на высоком каблуке и тёмными очками.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Jacopo Raule/Getty Images

«Показ ещё не начался, но главный образ мы уже увидели», «Годы идут, а она остаётся иконой стиля», «Красотка», — пишут пользователи Сети под фото с 55-летней Кэмпбелл.

