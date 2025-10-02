Стилист назвала самые модные цвета осени-2025

Они идеально впишутся в любой гардероб. Стилист Юлия Железнова назвала самый модный цвет одежды осенью 2025 года. По словам эксперта, на вершине топа «вкусный» оттенок шоколадного мусса.

Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчёркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину, — объяснила стилист.

Топовыми цветами сезона также стали классический красный и фиолетовый. Последний, по словам Железновой, стремительно возвращается в тренды и придаёт образам нотки загадочности и утончённости.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.