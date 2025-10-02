Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Стилист назвала самые модные цвета осени – 2025

Стилист назвала самые модные цвета осени-2025
Самые модные цвета осени
Комментарии

Они идеально впишутся в любой гардероб. Стилист Юлия Железнова назвала самый модный цвет одежды осенью 2025 года. По словам эксперта, на вершине топа «вкусный» оттенок шоколадного мусса.

Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчёркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину, — объяснила стилист.

Топовыми цветами сезона также стали классический красный и фиолетовый. Последний, по словам Железновой, стремительно возвращается в тренды и придаёт образам нотки загадочности и утончённости.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Джессика Альба высказалась о том, как относится к стилю
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android