Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» пройдут в Москве 4 и 5 октября

Парк «Битцевский лес» вновь станет местом встречи сотен любителей активного образа жизни. В эти выходные, 4 и 5 октября, там пройдут традиционные кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» от команды Бегового сообщества. Участники старта смогут пробежать 2 км вместе со своими питомцами, испытать силы в классическом кроссе на дистанциях от 2 до 8 км или разделить эмоции с друзьями в эстафете 4х1 км.

Откроет беговой уикенд самый трогательный забег — дружба-кросс «Быстрый пёс». Он пройдёт в субботу, 4 октября. Хозяева и их четвероногие друзья преодолеют 2 км по грунтовым тропинкам. Старты будут проходить в несколько волн с небольшими интервалами между группами.

Продолжением бегового уикенда станет кросс «Лисья гора»: он пройдёт в парке «Битцевский лес» 5 октября. Любителей беговой классики ждёт бодрящий октябрьский ветер, грунтовые тропинки и трасса, которая иногда преподносит сюрпризы, что делает каждую гонку уникальной и непредсказуемой.

Фото: Беговое сообщество

Кроме индивидуальных стартов, состоится и любимая многими смешанная эстафета 4х1 км. В каждой команде четыре человека. Формат стремительно набирает популярность: в этом году ожидается около 60 команд.

Первые три команды-участницы эстафеты, показавшие лучший результат, получат призы. В индивидуальном зачёте награды достанутся спортсменам, занявшим с первого по третье место в своей возрастной категории. Всех победителей и призёров кросса «Лисья гора» ждут денежные призы, кубки и подарки от партнёров. Ну а участники, независимо от результата, получат памятные значки с символикой забега.

