Lifestyle Новости

Мэрил Стрип появилась на Неделе моды в Милане в образе Миранды Пристли

Мэрил Стрип
Комментарии

Актриса стала звездой вечера. Мэрил Стрип посетила показ, прошедший в рамках Недели моды в Милане. Она появилась на публике в образе своей героини – Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada».

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Фото: XNY/Getty Images

Стрип вышла в зал в солнцезащитных очках и стильном виниловом плаще от Dolce&Gabbana. Компанию ей составил Стэнли Туччи, перевоплотившийся в арт-директора Найджела.

По данным инсайдеров, эпизод с показа станет частью второй части фильма о главном редакторе вымышленного модного журнала Миранде Пристли. Премьера сиквела «Дьявол носит Prada» запланирована на 1 мая 2026 года.

