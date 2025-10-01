Скидки
Рассел Кроу поразил поклонников похудением на 25 кг

Рассел Кроу
Комментарии

Актёр появился на церемонии вручения престижной награды. Рассел Кроу стал лауреатом премии «Золотой глаз». Заветные статуэтки вручались в Швейцарии.

Кроу удивил поклонников переменами во внешности. За последнее время он сбросил лишние килограммы и теперь позировал перед камерами заметно постройневшим.

«Чувак, ты крут», «Молодец! Так гораздо лучше», «Сразу будто помолодел лет на 10», «Вот что творит здоровый образ жизни. Словно другой человек», — пишут поклонники Рассела.

