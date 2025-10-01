Нутрициолог рассказала, как превратить пельмени в полезное блюдо

Многие считают пельмени вредным продуктом. Однако биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с aif.ru заявила, что при грамотном подходе они могут стать частью сбалансированного рациона.

По словам эксперта, у классических мясных пельменей есть ряд полезных качеств. Они являются источником полноценного белка из мяса, содержат витамины группы B, важные для энергии и нервной системы, а также легкоусвояемое железо, цинк и селен.

Однако главные риски скрываются в промышленном производстве. Недорогие пельмени часто содержат избыток соли, что может провоцировать повышение давления, и опасные для сердца трансжиры. Тесто из муки высшего сорта имеет высокий гликемический индекс, вызывая резкие скачки сахара в крови.

Чтобы смягчить негативные эффекты, нутрициолог рекомендует выбирать пельмени с натуральным составом или готовить их дома, используя цельнозерновую муку. Также важно контролировать порции: взрослому оптимально употреблять 150-200 г. Обязательно следует дополнять блюдо свежими овощами или зеленью.

Также Анна Дивинская советует есть пельмени на обед, а не на ужин, так как на их переваривание требуется три-четыре часа.

