Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, как превратить пельмени в полезное блюдо

Нутрициолог рассказала, как превратить пельмени в полезное блюдо
Как превратить пельмени в полезное блюдо?
Аудио-версия:
Комментарии

Многие считают пельмени вредным продуктом. Однако биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с aif.ru заявила, что при грамотном подходе они могут стать частью сбалансированного рациона.

По словам эксперта, у классических мясных пельменей есть ряд полезных качеств. Они являются источником полноценного белка из мяса, содержат витамины группы B, важные для энергии и нервной системы, а также легкоусвояемое железо, цинк и селен.

Однако главные риски скрываются в промышленном производстве. Недорогие пельмени часто содержат избыток соли, что может провоцировать повышение давления, и опасные для сердца трансжиры. Тесто из муки высшего сорта имеет высокий гликемический индекс, вызывая резкие скачки сахара в крови.

Чтобы смягчить негативные эффекты, нутрициолог рекомендует выбирать пельмени с натуральным составом или готовить их дома, используя цельнозерновую муку. Также важно контролировать порции: взрослому оптимально употреблять 150-200 г. Обязательно следует дополнять блюдо свежими овощами или зеленью.

Также Анна Дивинская советует есть пельмени на обед, а не на ужин, так как на их переваривание требуется три-четыре часа.

Читайте также:
Биолог предупредила о скрытых опасностях пельменей и хинкали

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android