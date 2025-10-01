Кардиолог назвал 5 факторов, которые помогут продлить жизнь на 10 лет

Избежать инфаркта и продлить жизнь минимум на десятилетие можно, взяв под контроль пять ключевых факторов риска. Об этом рассказал кардиолог Эдуард Вебер в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности в России. Чаще всего инфаркты и инсульты угрожают людям старше 50 лет, однако в последнее время эти заболевания «молодеют» из-за нездорового образа жизни.

По современным исследованиям выделяются пять признаков, которые могут привести к таким осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Это курение, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление, наследственность. Каждый человек в возрасте после 40-50 лет должен знать эти пять показателей.

Для сохранения здоровья сердца кардиолог рекомендует:

Отказаться от курения. Врач настаивает, что не существует «безопасных» заменителей сигарет — все они содержат никотин и наносят вред. Контролировать уровень сахара, холестерина и давления. При выявлении отклонений необходимо строго следовать указаниям врачей: соблюдать диету и принимать назначенные препараты, в том числе и пожизненно, как в случае с гипертонией у людей старше 50 лет. Учитывать наследственность. Если у близких родственников были инфаркты или инсульты, следует быть особенно внимательным к своему здоровью. Правильно питаться. Идеальным кардиолог назвал средиземноморский рацион, богатый овощами, зеленью, рыбой, морепродуктами и орехами. Регулярно заниматься спортом. Полезны скандинавская ходьба, прогулки и даже часовая ходьба по квартире для малоподвижных людей.

Если человек знает о себе эти показатели и контролирует их, он увеличивает продолжительность жизни минимум на 10 лет, – заявил Вебер.

