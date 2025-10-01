Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Кардиолог назвал 5 факторов, которые помогут продлить жизнь на 10 лет

Кардиолог назвал 5 факторов, которые помогут продлить жизнь на 10 лет
Пять факторов помогут продлить жизнь на 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Избежать инфаркта и продлить жизнь минимум на десятилетие можно, взяв под контроль пять ключевых факторов риска. Об этом рассказал кардиолог Эдуард Вебер в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности в России. Чаще всего инфаркты и инсульты угрожают людям старше 50 лет, однако в последнее время эти заболевания «молодеют» из-за нездорового образа жизни.

По современным исследованиям выделяются пять признаков, которые могут привести к таким осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Это курение, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление, наследственность. Каждый человек в возрасте после 40-50 лет должен знать эти пять показателей.

Для сохранения здоровья сердца кардиолог рекомендует:

  1. Отказаться от курения. Врач настаивает, что не существует «безопасных» заменителей сигарет — все они содержат никотин и наносят вред.
  2. Контролировать уровень сахара, холестерина и давления. При выявлении отклонений необходимо строго следовать указаниям врачей: соблюдать диету и принимать назначенные препараты, в том числе и пожизненно, как в случае с гипертонией у людей старше 50 лет.
  3. Учитывать наследственность. Если у близких родственников были инфаркты или инсульты, следует быть особенно внимательным к своему здоровью.
  4. Правильно питаться. Идеальным кардиолог назвал средиземноморский рацион, богатый овощами, зеленью, рыбой, морепродуктами и орехами.
  5. Регулярно заниматься спортом. Полезны скандинавская ходьба, прогулки и даже часовая ходьба по квартире для малоподвижных людей.
Если человек знает о себе эти показатели и контролирует их, он увеличивает продолжительность жизни минимум на 10 лет, – заявил Вебер.
Читайте также:
Биолог раскрыла ключевой фактор, позволяющий дожить до 100 лет

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android