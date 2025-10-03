Врач назвал части курицы, где обитают неубиваемые паразиты и токсины

Некоторые части куриной тушки могут быть опасны для здоровья, так как содержат паразитов и вредные вещества, устойчивые к высоким температурам. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, особую опасность представляют куриные лёгкие и гузка (хвостовая часть).

Куриные лёгкие содержат большое количество паразитов и вредных бактерий, которые не будут уничтожены в процессе приготовления. Гузку тоже не съедайте по той же причине, как бы ни хотелось, – предупредил Умнов.

Врач также посоветовал с осторожностью относиться к куриным головам, поскольку в них в течение жизни птицы могут накапливаться токсичные вещества, не исчезающие даже после тщательной термической обработки.

Что касается популярного субпродукта — куриной печени, то здесь, по словам специалиста, важна умеренность. Свежая печень полезна как источник меди, витамина В12 и железа. Однако из-за высокого содержания холестерина она противопоказана людям с заболеваниями почек, язвой желудка и гастритом. Также её не рекомендуется давать детям до трёх лет.

Отдельно Умнов предупредил об опасности переизбытка витамина А (ретинола), которым богата печень. Его избыток в организме приведёт к быстро развивающемуся отравлению с неприятными последствиями: головокружением, мигренью, тошнотой. В долгосрочной перспективе избыток ретинола может негативно влиять на мозг и приводить к разрушению костной ткани.

