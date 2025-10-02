Выставка японской культуры HINODE JAPAN 2025 пройдёт в Москве 18 и 19 октября

В Россию прилетят звёзды сумо. 18 и 19 октября в московском Тимирязев Центре пройдёт HINODE JAPAN 2025 – крупнейшая ежегодная выставка японской культуры в России. В этом году программу выставки украсит особенное событие: впервые за 60 лет Москву посетят профессиональные сумоисты – Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо.

Дайки Тоёносима – один из самых известных в мире борцов, достигший звания сэкивакэ, третьей ступени в иерархии сумо. Масахиро Дайкихо – сумоист ранга ниси-маэгасира 16, чьи выходы на татами отличаются характерной толчковой техникой. Они проведут мастер-классы, интервью и автограф-сессии, познакомив гостей с техникой древнего японского боевого искусства.

Также гостями выставки станут популярные японские артисты – певица и сэйю, голос культового аниме «Меланхолия Харухи Судзумии» Ая Хирано, артист мгновенной смены лиц Enishi, художник Ясунори Кимата и комедийное трио Wannabes.

Одним из центральных событий выставки станет Hinode Cosplay Competition – соло-конкурс косплея, участники которого представят созданные вручную костюмы и реквизит, а также авторский перформанс. Победителя ждёт поездка в Японию. Помимо перечисленного, гостей выставки HINODE JAPAN ждут различные тематические зоны и активности на площадке: настольные игры, мастер-классы, видеоигры, фуд-корт с японской кухней и многое другое.

