Эксперт рассказал, может ли острая еда помочь в похудении

Эксперт рассказал, может ли острая еда помочь в похудении
Может ли острая еда помочь в похудении?
Капсаицин в острой пище действительно влияет на вес, но не является «волшебной таблеткой». Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Капсаицин, придающий остроту перцу, действительно оказывает комплексное воздействие на организм. Во-первых, он ненадолго повышает температуру тела и ускоряет метаболизм, помогая сжигать дополнительно около 50 ккал в день. Во-вторых, способствует ощущению сытости, уменьшая желание перекусить. Также есть данные, что это вещество может стимулировать окисление жиров.

Острая еда — это не волшебная таблетка для похудения. Те самые 50 ккал — эквивалент 10-минутной быстрой ходьбы, отмечает Сокольский.

Эксперт обращает внимание, что многие острые блюда сами по себе очень калорийны из-за содержания масла, сахара и жирных соусов. Порция острой пищи может содержать 800 ккал, а «сожжённые» благодаря остроте 50 ккал не компенсируют избыток калорий.

Кроме того, острая пища противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвой, рефлюксом или проблемами с поджелудочной железой, так как может вызвать обострение.

