В Сочи прошёл финал спортивного турнира для курьеров и водителей Яндекса

Финал турнира для курьеров и водителей Яндекса
Аудио-версия:
Комментарии

На федеральной территории Сириус состоялся гранд-финал спортивного сезона для курьеров и водителей сервисов Яндекса.

Участие в соревнованиях по футболу и волейболу приняли 24 команды из 12 городов: Челябинска, Тюмени, Перми, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и Москвы.

Победу в футбольном турнире одержали исполнители Яндекса из Екатеринбурга, а лучшими в волейболе стала команда из Санкт-Петербурга.

Поддержать участников приехали специально приглашённые гости — комик Игорь Джабраилов, спортивный блогер Карен Адамян, олимпийский чемпион в лыжном спорте Никита Крюков и ставший комментатором соревнований Роман Нагучев.

Состязания прошли в рамках ежегодного проекта «Сборная Яндекс», в который, помимо турниров, входят мастер-классы по спортивной рыбалке, беге, баскетболу и не только. Всего в этом году в проекте приняли участие более 10 тыс. человек.

Комментарии
