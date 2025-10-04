Скидки
Спасатель назвал два предмета, которые нужно взять с собой для похода в лес

Набор предметов для выживания в лесу
Комментарии

Они должны быть при себе, в случае, если вы заблудитесь. Что входит в набор для выживания в лесу в беседе с NEWS.ru рассказал директор тренинг-центра «Команда 112», спасатель Артур Давыденко.

Во-первых, с собой нужно взять средства для разведения огня. По словам эксперта, костёр в лесу решает сразу несколько жизненно важных задач. Он не только позволяет согреться, но и помогает обезопасить себя от диких животных. Кроме того, огонь и дым являются одним из самых эффективных способов подать сигнал бедствия.

Артур Давыденко отмечает, что главная задача для потерявшихся — любым способом привлечь к себе внимание. Поскольку поиски часто ведутся с применением беспилотников, сигнальный костёр становится ключевым инструментом для спасения.

Второй важный атрибут походов в лес — громкий свисток.

Почти у каждого второго отсутствуют средства подачи сигналов. Для этих целей можно использовать громкий свисток, который можно услышать на достаточно большом расстоянии. Всё это облегчает поиски, – отметил Давыденко.
Спасатель МЧС дал совет, как выжить при нападении акулы

