С выходом нового «Ведьмака» трафик на сайты книжных магазинов вырос на 30%

30 сентября в продажу вышла книга Анджея Сапковского «Перекрёсток Воронов» из цикла «Ведьмак». По данным аналитиков «МегаФона» и розничной сети «Читай-город – Буквоед», за три дня рост трафика на сайты крупнейших книжных магазинов составил 30%.

За полтора месяца до релиза россияне оформили более 15 тысяч предзаказов на первый с весны 2013 года роман о ведьмаке Геральте, а в день старта продаж книга была куплена в объединённой розничной сети «Читай-город — Буквоед» свыше трёх тысяч раз. Для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3-5 тысяч экземпляров за полгода.

Почти половина заказов (46%) пришлась на читателей из столицы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Также большой интерес к новому роману Сапковского проявили жители Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода и Самары.

На миллениалов (от 35 до 44 лет) приходится 41% посещений сайтов книжных магазинов. Далее следуют представители поколения Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новый роман увлёк бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.