Музыка, горы и спорт: как прошёл фестиваль New Star Weekend – 2025

Событие собрало более 10 тыс. гостей. С 25 по 28 сентября Горная Олимпийская деревня на «Роза Хутор» жила в ритме New Star Weekend – 2025. Музыка, спорт и горы были сердцем программы, но в этом году фестиваль сделал шаг вперёд. Организаторы учли опыт весеннего New Star Camp и серьёзно улучшили инфраструктуру: обновили ключевые зоны, добавили фудкорты, места для отдыха и маркет.

На семи сценах выступили более 70 артистов. На главной площадке устроили аудиовизуальные перформансы хедлайнеры: Big Baby Tape, СТАНЦИЯ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ, Pompeya и другие.

Фото: New Star Weekend

Экшен-программа снова не оставила без впечатляющих трюков и захватывающих состязаний. В рамках фестиваля состоялся финал Кубка России по BMX-фристайлу. Победителем стал Арсений Любишкин.

Скейт-программа объединила несколько форматов: в Classic Jam первенство осталось за Дмитрием Двойнишниковым, в Game of S.K.A.T.E. — за Дмитрием Бравичевым, а в Cash for Tricks — за Егором Глуховым. Соревнования проходили в специальном споте, где была установлена инсталляция с 8-метровым зеркальным сияющим шаром.

Фото: New Star Weekend

Peak Climb Ride проверила выносливость на 8 км и сотне метров набора высоты. Лидерами в своих возрастных группах среди мужчин стали: Никита Филиппов (18-25 лет), Кирилл Бочков (26-34 года) и Дмитрий Пузанов (35+), показавший лучшее время 23 минуты 36 секунд. Среди женщин лучшей стала Мария Максимова.

Впервые на российском фестивале построили настоящий падел-клуб. На протяжении всех дней ивента на кортах проходили турниры с блогерами и открытые игры. А для тех, кто искал баланс, фестиваль предложил функциональные тренировки, йогу, беговые тренировки и ежедневный хайкинг.

Фото: New Star Weekend

Разнообразить отдых и сменить волну помогали стендап-квизы от комиков и прожарка хедлайнера Фила Воронина, а также открытые лекции, где спорили, шутили и делились идеями. В коворкинге можно было спокойно поработать, посетить лекции, понетворкать и принять участие в розыгрыше бюджета на рекламную кампанию.

