Врач объяснил, как правильно убрать занозу

С занозой сталкивался практически каждый, но далеко не все знают, как извлечь её правильно, чтобы не допустить воспаления и нагноения. Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета, дал чёткие рекомендации, как действовать в такой ситуации.

Первое и самое важное правило — строгая гигиена. Перед любой манипуляцией необходимо тщательно вымыть руки с мылом и обработать кожу вокруг занозы антисептиком.

Если кончик занозы виден, осторожно захватите его чистым пинцетом и вытяните по ходу её проникновения, – объяснил эксперт.

В случае, когда заноза сидит глубоко и не виден её кончик, может потребоваться игла. Врач призывает быть крайне осторожным: инструмент должен быть стерильным (можно, например, протереть её спиртом). Движения должны быть минимальными — лишь слегка приподнять кожу над занозой, чтобы можно было подцепить её пинцетом.

Специалист предостерегает от распространённой ошибки — попытки выдавить занозу. Это повышает риск, что её частица останется внутри и вызовет воспаление, подчёркивает Вячеслав Артищев.

После извлечения инородного тела ранку нужно снова обработать антисептиком и заклеить пластырем. Если заноза глубоко, сломалась, появились выраженные боль, покраснение или отёк — лучше не экспериментировать, а обратиться к врачу. Это снизит риск осложнений и ускорит заживление.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.