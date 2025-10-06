Скидки
Lifestyle Новости

Сотни туристов застряли на Эвересте из-за мощного снегопада

Непогода застала их врасплох. Сотни человек застряли на Эвересте из-за непогоды. По данным непальских источников, они находятся в ловушке на высоте более 4900 метров.

Снегопады в китайском Тибете и Непале начались ещё 3 октября и продолжались больше суток. На этом фоне местные власти приняли решение о закрытии туристической зоны Эвереста. В это время там находилось около тысячи человек. В основном — туристы из Китая.

Для вызволения застрявших развернули масштабную операцию. Спасателям помогают местные жители, которые пытаются расчистить дороги собственными силами.

