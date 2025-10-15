Скидки
Эндокринолог назвала скрытые причины проблем со сном

Осенняя бессонница и раздражительность, которые многие списывают на сезонную хандру, могут быть тревожным сигналом о серьёзных нарушениях в работе эндокринной системы. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Специалист пояснила, что сокращение светового дня закономерно снижает выработку мелатонина, «гормона сна», что само по себе ухудшает качество ночного отдыха. Однако если к этому присоединяется дисфункция щитовидной железы или надпочечников, проблема усугубляется.

Дисбаланс гормонов кортизола и адреналина вызывает ночное пробуждение, тревожность, чувство напряжения и усталость. Длительная бессонница негативно влияет на работу иммунной системы, снижает концентрацию и повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, — подчеркнула эксперт.

Врач перечислила ключевые симптомы, которые указывают на то, что за проблемами со сном могут стоять гормональные нарушения, а не просто сезонная апатия:

  • хроническая усталость, сохраняющаяся даже после полноценного сна;
  • резкие перепады настроения без видимой причины;
  • учащённое сердцебиение и повышенная раздражительность;
  • снижение работоспособности и концентрации;
  • проблемы с пищеварением;
  • внезапные, необъяснимые изменения веса.

Чтобы нормализовать состояние, Тананакина рекомендует практиковать утреннюю светотерапию, соблюдать режим сна, бывать на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и следить за рационом, богатым магнием, витаминами группы B и белками. Также полезны дыхательные практики и расслабляющие ритуалы перед сном.

Однако при длительной бессоннице эксперт советует проконсультироваться с эндокринологом и проверить гормональный фон.

