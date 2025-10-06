Объявлена обладательница титула «Мисс Россия — 2025»

Победу одержала представительница Московской области. Обладательницей титула «Мисс Россия» — 2025 стала 22-летняя Анастасия Венза. Помимо короны, она получит 1 млн рублей, а также право представлять нашу страну на международных конкурсах.

Миллион я потрачу на свой благотворительный фонд. Он связан с патологией у детей и новорождённых, — поделилась Анастасия планами на будущее.

Первой и второй вице-мисс стали Алёна Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Всего же за титул победительницы в финале боролись 50 девушек из разных регионов России, а в предварительном кастинге участвовали более 100 красавиц.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.