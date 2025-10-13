Скидки
Турэксперт рассказал, как выгоднее всего купить авиабилеты в тёплые страны

Как дешевле всего покупать билеты в тёплые страны?
Комментарии

Дешевле всего покупать билеты на рейсы с пересадками. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru рассказал, как сэкономить на перелётах.

По словам эксперта, в случае с дальними направлениями стоит обращать внимание на маршруты с длительными стыковками. По такой схеме можно дёшево слетать в страны Азии. Что же касается более близких стран, то стоит ловить распродажи и горящие предложения.

Сейчас есть распродажи на середину октября в ту же Турцию, когда билеты предлагаются существенно дешевле, то есть тот билет, что раньше стоил 40 тысяч рублей, сейчас можно купить за 25. Можно найти больше специальных предложений по Египту. Почему Египет? В этом году стало гораздо больше авиационных рейсов в Египет из различных городов России. Полётные программы на популярные туристические направления выполняются в зависимости от страны и города из 20 городов России. Это большой плюс, не надо летать стыковочными рейсами, — сказал Горин.

Комментарии
