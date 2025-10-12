Эндокринолог назвала необходимый для усвоения йода минерал

Он важен организму для здоровья щитовидной железы. О ключевой роли селена рассказала врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru.

Селен — это самый важный партнёр йода. Селен входит в состав ферментов, которые активируют гормоны щитовидной железы и защищают саму железу от окислительного стресса, — отметила Кузнецова.

По словам Кузнецовой, именно селен обеспечивает конвертацию гормона Т4 в более активный Т3. Дефицит этого минерала не только нарушает синтез гормонов, но и усугубляет последствия нехватки йода в организме.

Врач также отметила, что важным «помощником» в этой цепи является железо, недостаток которого негативно сказывается на работе щитовидной железы.

