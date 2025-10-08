Врач-косметолог рассказала, как подготовить кожу к зиме

С наступлением холодов кожа лица и тела нуждается в особой защите. Врач-косметолог Зухра Балакеримова в беседе с aif.ru дала рекомендации, которые помогут сохранить кожу здоровой и ухоженной в зимний период.

Во-первых, в зимний период кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Необходимо использовать более насыщенные кремы и масла с гиалуроновой кислотой, которые создают защитный барьер. Также важно увлажнять организм изнутри, употребляя достаточное количество тёплых напитков и включая в рацион овощи и фрукты.

Во-вторых, следует отказаться от агрессивных средств и скрабов в пользу мягких продуктов с нейтральным pH, таких как молочко или крем для умывания. Деликатное отшелушивание рекомендуется проводить не чаще раза в неделю.

В-третьих, перед выходом на улицу необходимо наносить защитные кремы с воском и натуральными маслами. Особое внимание стоит уделять губам и коже рук.

Наконец, для борьбы с сухим воздухом в отапливаемых помещениях врач советует использовать увлажнители, особенно в спальне и рабочем кабинете.

При появлении шелушений помогут масляные компрессы (с маслом жожоба или арганы), а для снятия покраснений — средства с пантенолом или алоэ. Для заживления трещинок на руках эффективны мази с мочевиной или глицерином, которые лучше наносить на ночь под хлопковые перчатки.

