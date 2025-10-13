Врач объяснила, почему первая ложка еды кажется нам самой вкусной

Оказывается, дело не в самообмане. Доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказала, почему первая ложка еды всегда кажется вкуснее. По словам эксперта, на это влияют определённые механизмы в нашем организме.

Когда мы пробуем первую ложку еды, она кажется особенно вкусной — и это не просто субъективное ощущение, а закономерность, которую объясняет работа мозга, — объяснила Каневская.

Первая ложка — это яркий новый сигнал для вкусовых рецепторов и мозга. Он воспринимается максимально контрастно. Уже со второй ложки рецепторы начинают «привыкать» и впечатления становятся слабее.

Кроме того, первая ложка вызывает резкий выброс дофамина — вещества, связанного с чувством радости и вознаграждения. Но мозг устроен так, что быстро «учится» ожидать удовольствие. Со второй ложки новизна теряется, а удовольствие чуть снижается.

Как только пища попадает в желудок и кишечник, начинают выделяться гормоны, которые говорят мозгу: «Еда поступила, можно притормозить». Из-за этого снижается и желание продолжать есть ту же самую пищу.

И, наконец, мозг намеренно делает так, чтобы еда со временем казалась менее вкусной. Это помогает не переедать и разнообразить рацион, а не застревать на одном продукте.

