Названы главные ошибки в выборе образа для собеседования

Что не стоит надевать на собеседование
Эксперт дал советы по выбору лука на деловую встречу. Специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон назвал главные ошибки при составлении образа для собеседования в офис.

Нельсон посоветовал избегать белой одежды, которая вызывает ассоциации с больницей. Также стоит отложить на другой случай вещи со сложными узорами и яркими принтами. Не менее важную роль играет обувь.

Отполированная и правильно подобранная обувь сигнализирует о готовности кандидата, — объяснил Нельсон.

Объёмные и броские аксессуары выбирать не стоит. То же самое касается больших сумок. По словам Нельсона, выпуклая и грязная сумка намекает на наличие дезорганизации у человека.

