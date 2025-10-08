Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Синоптик предупредила о затяжных дождях в некоторых регионах России

Синоптик предупредила о затяжных дождях в некоторых регионах России
Синоптик предупредила о затяжных дождях
Аудио-версия:
Комментарии

В центральные регионы России пришла серия затяжных дождей, которые, по прогнозам синоптиков, будут определять погоду на протяжении большей части октября. Как сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Life.ru, основная причина непогоды — активная циклоническая деятельность.

Текущая неделя будет характеризоваться преимущественно моросящими дождями и тёплой для этого времени года температурой, превышающей климатическую норму на 2–3 градуса. По словам эксперта, подобная погодная картина сохранится и на следующей неделе.

При этом основной объём осадков ожидается во второй половине месяца. Синоптик резюмировала, что в целом октябрь в столичном регионе обещает быть супердождливым, с облачной погодой и лишь редкими прояснениями.

Читайте также:
Иммунолог раскрыла неожиданный метод укрепления здоровья осенью

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android