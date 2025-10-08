Синоптик предупредила о затяжных дождях в некоторых регионах России

В центральные регионы России пришла серия затяжных дождей, которые, по прогнозам синоптиков, будут определять погоду на протяжении большей части октября. Как сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Life.ru, основная причина непогоды — активная циклоническая деятельность.

Текущая неделя будет характеризоваться преимущественно моросящими дождями и тёплой для этого времени года температурой, превышающей климатическую норму на 2–3 градуса. По словам эксперта, подобная погодная картина сохранится и на следующей неделе.

При этом основной объём осадков ожидается во второй половине месяца. Синоптик резюмировала, что в целом октябрь в столичном регионе обещает быть супердождливым, с облачной погодой и лишь редкими прояснениями.

