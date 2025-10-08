Биолог рассказал, как бороться с нашествием клопов

Насекомые атакуют юг России. Биолог Роман Хряпин в беседе с aif.ru рассказал, как бороться с нашествием клопов, с которым столкнулись жители Кубани.

Для человека эти клопы совершенно безопасны. Если только случайно съесть, могут возникнуть признаки лёгкого отравления. И не стоит их брать в руки. Они не кусаются, никакой аллергии не будет, но некоторое время будете чувствовать характерный неприятный запах от рук, — сказал эксперт.

Хряпин подчеркнул, что нет необходимости применять в борьбе с клопами химикаты. Достаточно закрыть окна москитными сетками, не открывать двери, а если клопы попали в помещение, убрать их вручную.

