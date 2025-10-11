Скидки
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала самые опасные соусы для фигуры и здоровья

Они не только способствуют набору веса, но и могут влиять на развитие серьёзных заболеваний. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru назвала майонез и кетчуп самыми вредными для фигуры и здоровья соусами.

Как пояснила эксперт, основная опасность этих популярных соусов кроется в содержании трансжиров. Эти вещества ускоряют старение клеток и увеличивают количество свободных радикалов в организме, что создаёт предпосылки для развития онкологических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения даже заявляла, что трансжиры должны быть полностью исключены из рациона питания. Выходит, что не напрямую, но трансжиры действительно вызывают рак через целый каскад метаболических реакций. Также эти соусы довольно калорийны, и, если ими злоупотреблять, появится лишний вес.

Соломатина уточнила, что больше всего трансжиров содержится в кондитерских изделиях, особенно из слоёного теста. Также с осторожностью следует относиться к картофелю фри, колбасам, сосискам и мясным консервам.

