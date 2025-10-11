Дизайнер назвала самые неактуальные вещи этой осени

Эти вещи были в тренде несколько лет назад. Дизайнер Марина Холкина в беседе с Life.ru назвала одежду, которая в осеннем сезоне потеряла актуальность.

Эксперт призвала отказаться от длинных плащей из экокожи. Вместо них стоит выбирать более короткие модели прямого или приталенного силуэта. Ещё один антитренд — обувь на тракторной подошве.

Многие сезоны такие ботинки считались классикой, но теперь они выглядят неактуально. Стоит отдать предпочтение более женственным и строгим вариантам, — сказала дизайнер.

Постепенно уходит в прошлое мешковатость. В этом сезоне актуальны силуэты с акцентом на талии, а также с расширенной линией плеч. Попрощаться также стоит со свитшотами с капюшоном и атласными юбками.

