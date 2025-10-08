Роузи Хантингтон-Уайтли произвела фурор выходом в свет в роскошном платье

Модель стала гостьей светского вечера. Роузи Хантингтон-Уайтли посетила мероприятие бренда Balenciaga, прошедшего в рамках Недели моды в Париже.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Манекенщица выбрала для выхода в свет роскошный образ. Она позировала перед камерами в длинном белом платье по фигуре. Элегантной деталью наряда стали вырезы по бокам.

Роузи дополнила образ чёрными туфлями с острым мысом и золотыми украшениями. Стилисты сделали модели высокую гладкую причёску и макияж в коричневых оттенках.

