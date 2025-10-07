Скидки
Нобелевский лауреат не знает, что получил премию, так как ушёл в поход

Фред Рамсделл (посередине)
Комитет премии не смог связаться с учёным. Лауреат Нобелевской премии по медицине Фред Рамсделл, вероятно, не в курсе своего нового достижения. Он ушёл в поход и сейчас живёт в отстранении от всего происходящего в мире.

По словам друга учёного Джеффри Блюстоуна, связаться с лауреатом не могут даже его близкие. Рамсделл решил устроить себе цифровой детокс и отправился в пеший поход.

Полагаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо (штат в США. — Прим. «Чемпионата») с рюкзаком за плечами, — заявил Блюстоун в беседе с журналистами.

