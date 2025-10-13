Иммунолог рассказал, чем опасны чучела животных, ставшие модным подарком в России

Скидки
Иммунолог рассказал, чем опасны чучела животных, ставших модным подарком в России

Модная тенденция дарить чучела животных, в частности белок, может нести скрытую угрозу для здоровья. Как рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Life.ru, опасность представляют не только старые, но и современные таксидермические изделия.

По словам специалиста, основными рисками при контакте с чучелами являются:

  • биологические угрозы — споры сибирской язвы, способные сохраняться в шкурах годами, а также грибковые инфекции вроде споротрихоза от растительных материалов для набивки;
  • химические опасности — мышьяк, использовавшийся для консервации до 1980-х годов, пестициды и современные химикаты, которые могут вызывать раздражение;
  • аллергены — пыль, микрочастицы шерсти и кожи, продукты жизнедеятельности пылевых клещей;
  • паразиты — клещи, кожееды и моль, способные вызывать аллергические реакции.

Особую осторожность следует проявлять таксидермистам, музейным работникам и владельцам старых чучел в жилых помещениях. В группе риска также находятся дети, пожилые люди и аллергики. Эксперт подчеркнул, что даже современные чучела, изготовленные по новым технологиям, могут содержать аллергенные компоненты.

