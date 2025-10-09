Океанолог объяснил, почему у российских берегов появилась ядовитая рыба фугу

Тропические виды рыб, включая ядовитую рыбу фугу и опасных акул, стали всё чаще появляться в водах российского Дальнего Востока. Причиной этой тенденции является глобальное потепление и прогрев вод мирового океана, объяснил в беседе с Life.ru океанолог, старший преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Эксперт отметил, что океан в Северном полушарии максимально прогревается к сентябрю из-за высокой теплоёмкости воды. На этом фоне общий рост температуры привлекает в ранее прохладные для них регионы теплолюбивых морских обитателей. Помимо рыбы фугу, у берегов Приморского края теперь можно встретить большую белую акулу, сельдевую акулу и акулу-мако.

Мы будем всё больше, всё чаще и чаще это всё наблюдать, видеть. Это будет нормально в данной ситуации, так как тренд идёт на глобальное потепление, это не плохо, просто так происходит, — сказал Мухаметов.

Океанолог предупредил, что акулы в Приморье уже проявляли агрессию и фиксировались случаи нападения на людей. А вот бояться рыбы фугу, известной своим сильным ядом, не стоит — прямой угрозы для человека она не представляет.

