Деми Мур кардинально сменила имидж

Комментарии

Актриса вернулась к своему образу из 90-х. Деми Мур кардинально сменила имидж. Она сделала чёлку. Мур опубликовала в личном блоге фото с новой стрижкой.

Впервые со времён «Стриптиза» (фильм 1996 года, — прим. ред.) вернула себе чёлку, — написала Деми.
Деми Мур в фильме «Стриптиз»

Деми Мур в фильме «Стриптиз»

Фото: Кадр из фильма «Стриптиз»

Поклонники актрисы оценили преображение и отметили, что возвращением к этому образу она будто перенесла их обратно в девяностые.

«Какая она красивая», «Вместе с этой легендарной чёлкой вернулась моя юность», «Деми прекрасна с любой стрижкой», — написали пользователи Сети под фото актрисы.

