Мужчина съел три килограмма мармеладных мишек и оказался в реанимации

Житель Великобритании лакомился сладостями три дня подряд. Натан Римингтон купил огромный пакет мармеладок. Мужчине настолько понравились мишки со вкусом кока-колы, что он ел их практически без остановки.

Вскоре после этого у Натана поднялось давление и началось повышенное потоотделение. Он попал в реанимацию с диагнозом «острый дивертикулит» (воспалительный процесс в кишечнике. — Прим. ред.), который развился от съеденных 10 тысяч калорий.

Под наблюдением врачей любитель сладкого провёл целую неделю. На протяжении этого времени он жаловался на сильные боли в животе. Сейчас Натан идёт на поправку.

