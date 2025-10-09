Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Мужчина съел 3 килограмма мармеладных мишек и оказался в реанимации

Мужчина съел три килограмма мармеладных мишек и оказался в реанимации
Натан Римингтон
Аудио-версия:
Комментарии

Житель Великобритании лакомился сладостями три дня подряд. Натан Римингтон купил огромный пакет мармеладок. Мужчине настолько понравились мишки со вкусом кока-колы, что он ел их практически без остановки.

Вскоре после этого у Натана поднялось давление и началось повышенное потоотделение. Он попал в реанимацию с диагнозом «острый дивертикулит» (воспалительный процесс в кишечнике. — Прим. ред.), который развился от съеденных 10 тысяч калорий.

Под наблюдением врачей любитель сладкого провёл целую неделю. На протяжении этого времени он жаловался на сильные боли в животе. Сейчас Натан идёт на поправку.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Диетолог назвал самые полезные свойства тыквенных семечек
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android