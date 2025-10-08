Масштабный фестиваль: Неделя высокой моды спорта пройдёт в Москве 17 и 18 октября

Гостей ждут конкурсные показы коллекций 50 дизайнеров со всей страны, ретроспективная выставка гимнастических костюмов «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», встречи с олимпийскими чемпионами и спортсменами ДСКА, мастер-классы и образовательные лекции. 17 и 18 октября в Музее Москвы пройдёт Неделя высокой моды в спорте «Эллада 3.0: Арена Трендов» — масштабный фестиваль, где спорт и мода встретятся на одной сцене.

Кульминацией фестиваля станет подиумное шоу, в котором дизайнеры, финалисты конкурса, представят коллекции, победитель получит грант в размере 1 млн рублей на развитие бренда, а лучшие дизайнеры будут отмечены премиями за вклад в индустрию.

В 2025 году тема фестиваля — «Эллада 3.0: Арена Трендов». Это обращение к античности, но сквозь призму будущего. Подиум будет напоминать дорожки Храма Зевса, а деловая программа соберёт участников в «Академии Платона». Здесь дизайнеры выступят как атлеты, модели станут музами, а зрители — почтенными гостями Олимпа. В мероприятии примут участие спортивные дизайнеры, звёзды балета и спорта, наставники, юношеские коллективы и креативные предприниматели.

Неделя высокой моды спорта в Москве Фото: Пресс-служба Недели высокой моды спорта

Не менее яркой частью программы станет ретроспективная выставка «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», куратором которой выступит Ольга Парле. Экспозиция расскажет историю гимнастического костюма — от первых простых моделей до сложных дизайнерских решений уровня высокой моды. Продолжением станет серия показов современных спортивных брендов. Гости смогут стать участниками образовательных форматов.

17 октября на подиуме фестиваля свои коллекции представят 50 дизайнеров-конкурсантов со всей страны. Модели выйдут в образах муз и героев Эллады, превращая показ в настоящее театрализованное действие. 18 октября состоится финал конкурса, победитель которого получит грант в размере 1 млн рублей на развитие бренда, а лучшие авторы будут отмечены специальными премиями за вклад в индустрию.

