Мужчина попал в Книгу Гиннесса за то, что 43 года подряд играет одну партию в настолку

Житель Канады решил играть столько, сколько в принципе будет возможно. Роберт Уордхаф попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую партию в настольную игру Dungeon & Dragons. Она продолжается уже 43 года.

Уордхаф начал партию в 1983 году. Тогда он играл вместе с другом и увлёкся настолько, что решил не останавливаться. Сейчас вместе с Робертом в процессе участвуют 60 участников. Одновременно играют, как правило, пять-шесть человек. Чтобы не путаться, они ведут подробные журналы и родословную своих героев.

Рекордсмен разработал определённую стратегию, которая позволяет оставаться в игре даже тем участникам, которые не могут быть включёнными в процесс постоянно. Недавно Роберт запустил онлайн-версию партии, поэтому присоединиться к игре смогут желающие из разных уголков планеты.

