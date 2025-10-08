Всех застрявших на Эвересте из-за снежной бури туристов спасли

Спасатели эвакуировали их в безопасные места. Все застрявшие на Эвересте из-за снежной бури туристы спустились с горы. По данным информационного агентства «Синьхуа», в общей сложности были спасены 880 человек.

Туристы на Эвересте Фото: Кадр из видео Синьхуа

Туристы и местные жители благополучно добрались до безопасных мест — посёлка Цюйда и близлежащих районов. Вскоре их эвакуируют оттуда.

Напомним, снежная буря обрушилась на туристические районы Эвереста 4 октября. Непогода отрезала альпинистов на высоте 5 км. Один из туристов рассказал, что приходилось расчищать палатки от снега каждые полтора часа.

