Синоптики предупредили россиян о непредсказуемой зиме с ледяными дождями

По прогнозам метеорологов, в зимние месяцы 2025–2026 годов жителей страны ждут не устойчивые морозы, а резкие перепады температур, когда оттепели будут быстро сменяться заморозками. Главной проблемой станут ледяные дожди, сообщает URA.RU.

Согласно данным Гидрометцентра, предстоящая зима в целом будет холоднее, чем предыдущая, однако её отличительной чертой станет высокая нестабильность. Это связано с продолжающимися глобальными климатическими изменениями.

Декабрь 2025 в Центральной России и Поволжье ожидается аномально тёплым, со средней температурой в Москве около -2 градусов. Периоды потепления будут сменяться похолоданиями, что приведёт к частым осадкам в виде мокрого снега. В Санкт-Петербурге температура будет держаться около нуля, а основными осадками станут дождь и мокрый снег, повышающие риск гололёда. В то же время на Дальнем Востоке, в отличие от европейской части, зима ожидается суровой, с сильными морозами и метелями.

Январь 2026 прогнозируется относительно мягким в столице, с температурами от -2 до -9 днём. Академик РАН Владимир Клименко подтверждает, что зима в Москве вновь будет теплее нормы, с дождями и мокрым снегом. В Санкт-Петербурге также ожидается много осадков, а вот в Екатеринбурге и Новосибирске жителям стоит готовиться к более суровой погоде с морозами до -14…-17 градусов.

Февраль станет самым нестабильным месяцем на европейской территории России. Количество осадков может превысить норму вдвое, а в Санкт-Петербурге и Москве будут наблюдаться резкие скачки температуры: от дневных +3 до ночных -15.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.