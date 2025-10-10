Скидки
Невролог назвал топ-5 продуктов для работы мозга

Мозг, потребляющий до 20% всех ресурсов организма, нуждается в особом питании для поддержания высокой работоспособности. Врач-невролог Игорь Мацокин в беседе с aif.ru назвал ключевые продукты, которые должны быть в рационе для улучшения памяти, концентрации и защиты когнитивных функций.

Специалист выделил пять основных групп продуктов.

  1. Яркие овощи и фрукты (цитрусовые, ягоды, шпинат, морковь). Они богаты антиоксидантами — витаминами C, E, A и флавоноидами, которые защищают клетки мозга от повреждений.
  2. Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь). Источник омега-3 жирных кислот, укрепляющих оболочки нейронов и улучшающих передачу нервных импульсов.
  3. Цельнозерновые крупы и бобовые (овёс, гречка, булгур, киноа). Благодаря сложным углеводам они обеспечивают мозг стабильной энергией без резких скачков сахара в крови.
  4. Листовая зелень, печень, яйца и орехи. Содержат витамины группы B, которые критически важны для синтеза нейромедиаторов и защиты нервных клеток.
  5. Вода. Невролог подчёркивает, что даже лёгкое обезвоживание сразу же сказывается на способности концентрироваться и запоминать информацию.
