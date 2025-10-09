Самому старому мужчине в мире исполнилось 113 лет

Праздник прошёл в кругу близких рекордсмена. На днях Жуан Маринью Нету, который носит титул самого старого мужчины в мире, отметил день рождения. Ему исполнилось 113 лет.

Нету родился в 1912 году в семье фермеров и всю жизнь занимался сельским хозяйством. У долгожителя есть шесть детей, 22 внука и 15 правнуков.

Своим секретом долгой жизни Нету называет простой рацион, состоящий из продуктов с минимальной обработкой, позитивный взгляд на жизнь, а также хороших людей рядом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.