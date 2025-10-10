Скидки
Названы страны, в которых живут самые трудолюбивые люди

Где живут главные трудоголики
Комментарии

Там работают в среднем 44 часа в неделю. В Евростате провели исследование и выяснили, жители каких стран самые трудолюбивые. На первом месте оказалась Турция.

Серебро рейтинга забрала Черногория — там обычно работают 43 часа в неделю. Бронза досталась Сербии — 41,8 часа. А вот россияне оказались лишь на 23-й строчке. Как правило, наши соотечественники работают 38,2 часа в неделю.

Меньше всего трудоголиков в Нидерландах. Там продолжительность рабочей недели, как правило, составляет 31,5 часа.

