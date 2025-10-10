Скидки
Врач-диетолог перечислила полезные свойства костного бульона

Врач-диетолог перечислила полезные свойства костного бульона
Полезные свойства костного бульона
Костный бульон переживает новый всплеск популярности благодаря своей питательной ценности. Как правильно его готовить и в чём заключается польза для здоровья, рассказала врач-диетолог Зарина Шуинова.

При длительной варке костей (от 6 до 24 часов) в бульон переходят ценные вещества: коллаген, превращающийся в желатин, аминокислоты глицин и пролин, минералы кальций, магний, фосфор и цинк, а также витамины группы B.

Желатин, образующийся при длительной варке костей, поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Он содержит аминокислоту глютамин, которая способствует восстановлению слизистой оболочки кишечника, уменьшает её проницаемость и защищает от воспалительных процессов.
Эксперт отметила, что костный бульон благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, поддерживает здоровье суставов благодаря глюкозамину и хондроитину, а также укрепляет иммунитет.

Для приготовления насыщенного бульона рекомендуется использовать разные типы костей — трубчатые, суставные, ребра. Перед варкой их можно обжарить в духовке для более глубокого вкуса. Время приготовления зависит от типа костей: говяжьим требуется до 24 часов томления, куриным — 6-12 часов, рыбным — 4-6 часов.

Бульон можно употреблять как самостоятельный напиток или использовать как основу для супов, соусов и других блюд.

Подробнее об этом читайте в материале.

