Главная Lifestyle Новости

Врач раскрыла удивительные свойства обычной брусники

Врач раскрыла удивительные свойства обычной брусники
Удивительные свойства обычной брусники
Комментарии

Сезонная ягода обладает уникальными полезными свойствами, которые выходят далеко за рамки простой поддержки иммунитета. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

По словам эксперта, полезны как плоды брусники, так и листья. Ягода содержит рекордное количество витамина С, каротина, железа и меди. Однако главная её ценность — в наличии специальных веществ, таких как метиларбутин.

Эти вещества защищают наш организм при отравлении кобальтом или ртутью.

Для максимальной пользы врач рекомендует употреблять бруснику в свежем виде, так как при термической обработке и даже заморозке количество витаминов сокращается. Ягоду можно добавлять в чай, каши или йогурты.

Комментарии
