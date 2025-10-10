Скидки
В Госдуме объяснили, за счёт чего новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Россиян ждёт продолжительный отдых. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи в беседе с NEWS.ru объяснил, почему в 2026 году новогодние праздники продлятся 12 дней.

В 2026 году график составлен так, что начало рабочего года сдвигается почти на середину января, — редкий случай, когда праздничный календарь совпадает с удобным ритмом для отдыхающих. Продление новогодних каникул до 12 дней объясняется календарным расположением выходных и праздничных дней, что позволило объединить их в непрерывный отдых без изменения годового баланса рабочих часов. Для большинства граждан это означает длительное время вне работы и возможность заранее планировать поездки, семейные праздники и отпуск, — пояснил Тарбаев.

Период новогодних каникул 2026 года окажется одним из самых продолжительных за последние годы — 12 дней подряд. Тарбаев подчеркнул, что при совмещении с последними рабочими и выходными днями декабря общая продолжительность отдыха может достигнуть 16 дней.

