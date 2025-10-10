Планирующим отдых в Китае россиянам дали важный совет

Эту рекомендацию игнорировать точно не стоит. В посольстве РФ в Китае рассказали, что обязательно нужно сделать перед путешествием.

Россиянам порекомендовали оформить медицинскую страховку для поездки в Китай. Это связано с особенностями системы здравоохранения страны.

Все медицинские услуги для иностранных граждан, включая экстренную помощь, предоставляются в КНР на платной основе. В некоторых случаях счёт за лечение может исчисляться миллионами рублей, — уточнили в ведомстве.

