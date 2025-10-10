Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Планирующим отдых в Китае россиянам дали важный совет

Планирующим отдых в Китае россиянам дали важный совет
Совет для тех, кто собирается в Китай
Комментарии

Эту рекомендацию игнорировать точно не стоит. В посольстве РФ в Китае рассказали, что обязательно нужно сделать перед путешествием.

Россиянам порекомендовали оформить медицинскую страховку для поездки в Китай. Это связано с особенностями системы здравоохранения страны.

Все медицинские услуги для иностранных граждан, включая экстренную помощь, предоставляются в КНР на платной основе. В некоторых случаях счёт за лечение может исчисляться миллионами рублей, — уточнили в ведомстве.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Врач рассказала, как прийти в себя после длительного перелёта
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android